Rukometaši Borca poklekli pred evropsko iskušenje

Rukometaši Borca nisu uspjeli da naprave dobru uvertiru pred evropski ispit protiv CSM Bukurešta, pošto su poraženi od Gračanice rezultatom 20:24.

Riječ je o utakmici 19. kola Premijer lige BiH u kojoj su učenici Damira Doborca po drugi put ove sezone savladali favorizovane Banjalučane i tako im "pobjegla" na šest koraka. U "Boriku" je bilo 24:22.

Četa Mirka Mikića na startu je diktirala tempo. Pvela je 1:0, potom imala 3:1 i 5:3, ali se domaćin brzo vratio u igru i stigao do 7:6. Nedugo zatim Gračanica je vodila 9:7, a Borac odgovorio serijom 3:0 za vođstvo 10:9. Pa ipak, ono je kratko trajalo. Jer, "žuto-plavi" su uzvratili istom mjerom i preokrenuli na 12:10. Rezultat na odmoru je glasio 13:11.

U nastavku je Gračanica održavala prednost. Borac je pokušao da preokrene situaciju, prišao je na 17:16, ali je to bilo to. Domaćin je napravio niz 4:1, po prvi otišao na "plus četiri" (21:17) i više se nije osvrtao.

Naredni ispit "crveno-plavi" polažu u subotu u rumunskoj prestonici, gdje se u prvoj utakmici četvrtfinala Čelendž kupa sastaju sa već pomenutim CSM Bukureštom. Duel se igra od 16.30 časova.