Rukometaši Borca na domaćem terenu savladali Goražde 

Rukometaši Borac Mtela nastavili su seriju uspjeha u prvenstvu BiH. Banjalučani su na svom parketu savladali Goražde 27:23 i došli do osmog trijumfa u nizu.

Borac je sredinom prvog dijela uspio da se odlijepi. Nakon 4:4, Banjalučani su digli igru u odbranu pa su stekli četiri gola prednosti 10:6. Ekipa trenera Mirka Mikića je zatim došla i do plus 6(14:8), ali su gosti uspjeli da smanje zaostatak do odlaska na odmor na 14:10.

Na startu drugog dijela nova serija Borca, pa domaći tim opet odlazi na plus 6 (17:11). Gosti se nisu predavali pa su na sredini drugog dijela uspjeli smanjiti na samo dva gola (19:17), pa je trener Mikić morao da uzme tajm-aut. Prišli su gosti na 22:21, ali je to odbijeno pa je domaći tim otišao na 24:21, čime je slomio otpor rivala.

Miloš Nježić je bio najefikasniji u Borcu sa devet golova , dok je na drugoj strani Bukva imao sedam.

Borac već u srijedu igra prvi meč polufinala Kupa protiv Bosne Visoko.

Plasman: Bosna 37, Gračanica 36, Borac m:tel 34, Vogošća 27, Sloga (D), Leotar i Konjuh 25, Sloga (GV/U), Zrinjski i Maglaj 23, Lokomotiva 22, Goražde 16, Derventa 10, Slavija 3.