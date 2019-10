Rukometaši Borca bolji od Vogošće

Rukometaši Borac Mtela su u odgođenoj utakmici 4. kola Premijer lige BiH deklasirali Vogošću 25:14, te zabilježili četvrtu pobjedu. Sjajna odbrana i raspoloženi Ljubišić donijeli su trijumf u derbiju.

Jake odbrane i sjajne intervencije golmana obilježile su prvi dio derbija između Borca i Vogošće.

Domaći tim je dobro krenuo poveo 2:0, da bi se zatim razbranio Damir Efendić koji je zaustavio dva sedmerca i Vogošća je napravila seriju 3:0, te prešla u vođstvo.

Nastavak je prošao u izjednačenoj igri sve do finiša prvog dijela. Sjajni Bojan Ljubišić (10 odbrana) je omogućio svom timu da iskoristi igrača više. Daničić je postigao dva gola i Đurđević jedan,pa je domaći tim stigao prvi put do plus 3 (10:7).

Borac je u drugom dijelu nastavio sa jakom odbranom za koju gosti nisu imali rješenje. Na drugoj strani domaći su uspjeli da lakše dolaze do gola pa je prednost samo rasla. Od 15:12, domaći su napravili seriju 6:0 i riješili meč.

Prvo ime meča bio je golman Bojan Ljubišić sa 17 odbrana, dok su najefikasniji bili Goran Daničić i Vladan Đurđević sa po 5 golova.