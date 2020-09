Ruki rekordom sezone doveo Majami na korak od finala

U novom trileru i superuzbudljivom meču dva tima, heroj je bio ruki Tajler Hiro, koji je ubacio rekord karijere od 37 poena.

On je pogodio 14 od 21 upućenog šuta, a pet ubačenih je bilo iza linije za tri poena.

Tyler Herro's 37 points tonight were the second-most a player Age 20 or younger has ever scored in an #NBAPlayoffs game.

Magic Johnson scored 42 on May 16, 1980. pic.twitter.com/ft9z7E5kJr

