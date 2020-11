Rudar potvrdio da je favorit za titulu, ali u Prijedoru nisu do kraja zadovoljni

Seriju od tri pobjede Rudara prekinula je dobojska Sloga koja je na svojim Lukama otkinula bod lideru. Prijedorčani sa četiri boda prednosti u odnosu na prvog pratioca Zvijezdu potvrđuju da su glavni favoriti za plasman u Premijer ligu.



Mladi trener Boris Savić kojem su tek 32 godine, na raspolaganju ima veoma kvalitetnu ekipu za prvoligaške standarde sa nekoliko veoma iskusnih fudbalera koji su u karijerama prošli mnogo toga. Nije do kraja zadovoljan urađenim, njegovu ekipu muči realizacija i na otklanjanju tog problema radiće se tokom zime.

"Mogli smo komotno da imamo i deset bodova prednosti. Promašili smo mnogo prilika i tako smo prosuli bodove. Na pauzi ćemo gledati da se pojačamo i da otklonimo naš veliki problem neefikasnosti. Potrebno je trenirati, to ćemo svakako raditi, ali moramo da nađemo igrače, golgetere, koji se lakše nose s pritiskom i ambicijama koje nosi ovaj klub. Na šest utakmica do sada protivnički golman je bio igrač utakmice. To je raritet. Uvijek kažem, sreću treba zaslužiti, vjerujem da će u budućnosti biti još bolje", rekao je Savić.

Najveći rival u šampionskoj trci je Zvijezda 09 koja želi da se ekspresno vrati među najbolje bh klubove. Tim iz Etno sela Stanišići loše je otvorio sezonu, ali od petog kola ne zna za poraz. U Kupu BiH fudbaleri Rudara morali su da čestitiaju rivalu sa kojim će voditi bitku do kraja prvenstva. Isti klubovi su prije dvije godine takođe bili protivnici u borbi za plasman u Premijer ligu, Prijedorčani se nadaju da će ovaj put ishod biti drugačiji te da će Rudar ponovo zaigrati u eliti iz koje je ispao prije šest godina.

"Da smo mogli da imamo veću prednost, mogli smo. Prikazali smo najbolji fudbal, ali nisam zadovoljan do kraja. Prvi smo, imamo još dva kola do kraja i mislim da ćemo biti jesenji prvaci - rekao je fudbaler Rudara Nemanja Matović.

Uprkos nezadovoljstvu, Rudar je drugi najefikasniji napad lige sa 19 golova, a istovremeno i najbolju odbranu sa samo šest primljenih. Do zimske pauze Rudar će na noge Slaviji, a posljednji meč u prvom dijelu šampionata odigraće na svom terenu, biće to lokalni derbi protiv Slobode iz Novog Grada.