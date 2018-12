Rubio: Dončić će biti najbolji Evropljanin svih vremena

Španski košarkaš Riki Rubio misli da će Slovenac Luka Dončić biti najbolji evropski košarkaš svih vremena.

Rubio, koji nastupa za Јutu, imao je prilike da igra protiv Dončićevog Dalasa ove sezone, ali ga je on i gledao u Real Madridu prošle.

Dončić je na draftu 2018. izabran kao peti pik, dok je Rubio, takođe sa 19 godina, 2009. godine izabran od strane Minesote.

"Bio sam svjestan njegovih sposobnosti jer sam ga gledao u Real Madridu. Mnogi ovdje nisu kapirali da je on igrao u najboljem evropskom timu prošle godine", objasnio je Rubio.

Rubio, koji trenutno igra za Јutu, ima visoko mišljenje o Dončiću i vjeruje da je pred njim svijetla budućnost.

"Biti MVP ekipe je veoma teško, posebno kada ste tako mladi, ali on je veoma poseban igrač. Ne volim previše da pričam o tome jer ne želim da se o Luki stvore prevelika očekivanja, ali on je jedan od onih igrača o kojima morate da pričate. Za mene, on je na veoma dobrom putu i mislim da će da postane najbolji Evropljanin svih vremena", jasan je Riki.

Španac je nastavio sa pohvalama na Lukin "račun" i dodao da je on već sada pokazao da je pravi vođa.

"Znam koliko je teško doći ovde (u Ameriku) tako mlad, sa tako velikim očekivanjima. Nekada se zbunite. Na kraju krajeva, sve što želite je da igrate košarku i uživate u ovom sportu. Mislim da je Luka veoma zreo i da je to pokazao od samog starta svoje NBA karijere. Pokazao je da je veliki vođa", zaključio je Rubio.

Dončićev Dalas ima odličan start sezone i u prva 24 meča ima 13 pobeda i 11 poraza, dok Slovenac ima prosjek od 18 poena, 6,5 skokova i 4,3 asistencije po meču u najjačoj ligi svijeta.