Rozenstruik nokautirao Overeema 4 sekunde prije kraja i ostavio ga bez dijela usne

Holanđanin je vrlo pametno ušao u borbu, držao je distancu i pogađao pojedinačne udarce, a onda u pravo vrijeme kretao na rušenje.

Međutim, kada se činilo da će pametnim kretanjem privesti borbu kraju, dogodio veliki preokret jer je ulaskom u posljednjih deset sekundi Surinamac krenuo u još jedan napad.

Overeem se kretao unazad kada je prošao lijevi direkt, a onda je na njega povezan desni kroše zbog kojeg je Holanđanin istog trenutka završio na leđima, dok je Rozenstruik krenuo slaviti četvrtu pobjedu u UFC-u.

You can see his lip completely fly off from that Jairzinho Rozenstruik just woke everyone up.

I feel bad for anyone that bet Overeem winning. #UFCDC

December 8, 2019