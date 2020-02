Ronaldo priznao da je želio da ostane u Barseloni

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Brazilac Ronaldo otkrio je tajnu. U tom momentu najbolji fudbaler svijeta 1997. godine želio je da ostane u Barseloni. Međutim iako je sve bilo gotovo on je za 27 miliona dolara prešao u Inter.



"Na kraju sezone potpisao sam novi ugovor sa Barselonom i otišao na reprezentativno okupljanje. Pet dana kasnije, pozvali su me iz kluba i rekli mi da ipak ne mogu da nastavim da igram po uslovima novog ugovora. Moja želja bila je da ostanem. Ako me klub nije poštovao i nije bio sjvestan koliko vrijedim, stvari nisu više u mojim rukama. Uopšte nisam razmišljao o ostanku, naprotiv, moja namera bila je da ostanem, ali nije bilo do mene", rekao je Ronaldo.

Ronaldo je potvrdio nagađanja da je njegov menadžer tajno dogovarao sa predsjednikom Intera Masimom Moratijem prelazak u Inter.