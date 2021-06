Ronaldo postao najbolji strijelac u istoriji Evropskog prvenstva

Kristijano Ronaldo je golom iz penala u 86. minutu susreta sa Mađarskom u Budimpešti postao najbolji strijelac u istoriji evropskih šampionata.

Portugalac je prvo postigao svoj deseti gol na završnim turnirima, da bi potom u drugom minutu nadoknade pogodio za 3:0.

To mu je bio 11. gol na ukupno petom Evropskom prvenstvu u karijeri , a iza sebe je ostavio Francuza Mišela Platinija, koji je postigao devet golova na finalnim turnirima.

Takođe, on je jedini igrač koji je uspio da se upiše u strijelce na posljednjih devet velikih takmičenja (Euro i Svjetsko prvenstvo).

Prvi gol na Euru Ronaldo je postigao 2004. na šampionatu u Portugalu protiv reprezentacije Grčke.

36y 130d - Cristiano Ronaldo has become the oldest player to score 2+ goals in a European Championship match, taking the record from Andriy Shevchenko, who was 35y 256d when he scored a brace against Sweden for Ukraine in 2012. Endurance. #EURO2020 pic.twitter.com/Q9uIntM8Br

Ronaldo je sa ova dva gola na startu šampionata krenuo i u lov za titulu najboljeg strijelca turnira.

On je postigao dva gola, kao i Patrik Šik i Romelu Lukaku.

10 – Cristiano Ronaldo has become the first player in European Championship Finals history to score 10 goals in the competition, overtaking Michel Platini’s record of nine, all of which he scored in the 1984 edition. History. #EURO2020 pic.twitter.com/j89tNODaTv