Ronaldo poslao poruku iz Torina: Srce mi je uz Real

U "El klasiku "prvi put poslije 11 godina neće igrati Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi. Oni su obilježili deceniju za nama, a Portugalac se oglasio uoči meča.

Ronaldo, koji je ljetos bijeli dres Reala zamenio Juventusovim crno-bijelim, rekao je da će pratiti prenos sa "Kamp Nou" stadiona u svom domu u Torinu.

"Imam veliki respekt za Barselonu, ali mi je Real Madrid u srcu. Zato se nadam da će se moji bivši saigrači radovati na ovoj utakmici", izjavio je Ronaldo.

Portugalac će biti samo jedan od miliona posmatrača ovog spektakla. Mnogi vjeruju da Real neće moći da nadomesti njegov odlazak u Italiju, a sličnog mišljenja je i bivši trener Barselone, sada Mančester sitija, Pep Gvardiola.

"Derbi je uvijek nešto posebno. Nema favorita. U svakom slučaju, Barselona igra kod kuće i to ima svoju težinu. Sa ili bez Ronalda, Real je vrhunski tim, ali njegovim odlaskom izgubili su 50 do 60 golova po sezoni. Nevjerovatan je igrač, ne samo zbog golova i asistencija. On se ne može zamijeniti", smatra Gvardiola.

Ronaldo je drugi strijelac u istoriji velikog španskog derbija. Tu počast deli sa slavnim Alfredom di Stefanom, obojica su postigli po 18 golova. Od tih 18, Ronaldo je čak 12 postigao na "Kamp Nou".