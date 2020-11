Ronaldo odgovorio Đokoviću

Najbolji teniser svijeta u petak je na društvene mreže postavio imitaciju Portugalca, uz pitanje da li ga je dobro "skinuo".

Sutradan ujutru stigao je odgovor napadača Јuventusa.

"Nije loše brate", napisao je Ronaldo uz emotikone.

The @Cristiano celebration from @DjokerNole!

Find out why the World No. 1 is celebrating in the coming days...🎾#NittoATPFinals | #ATPTour pic.twitter.com/mj8WtdlR5f

— ATP Tour (@atptour) November 13, 2020