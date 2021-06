Ronaldo na pres-konferenciji ugledao Coca-Colu, reakcija postala hit

Uoči utakmice Mađarske i Portugala u Budimpešti Kristijano Ronaldo imao je pres-konferenciju na kojoj je odmah napravio mali šou.

Portugalski kapetan sjeo je na svoje mjesto, a ispred sebe vidio dvije boce Coca-Cole, službenog sponzora takmičenja.

Ronaldu je to zasmetalo pa je Coca-Colu pomaknuo u stranu. Potom je podignuo bocu vode i glasno rekao: "Pijte vodu!"

Poznato je da Ronaldo ne voli gazirana pića, a posebno Coca-Colu. Ronaldo ima desetogodišnjeg sina, Kristijana Juniora, koji igra fudbal u Juventusovoj akademiji. Na dodjeli Globe Soccer Award nagrada krajem decembra 2020. godine, Ronaldo je opisao kako želi sinu usaditi zdrave navike.

"Vidjećemo hoće li i moj sin postati veliki fudbaler", rekao je za portugalski medij A Bola.

"Ponekad pije Coca-Colu i jede čips što me jako nervira i on to zna. Nekad mu kažem da nakon trčanja uskoči u mrzlu vodu kako bi se bolje oporavio. On kaže da mu je to prehladno. U redu je, ima tek deset godina", dodao je Ronaldo.

U grupi s Portugalom su još Francuska i Njemačka.