Ronaldo: Ljudi mi govore da se vratim u Real, sviđa mi se to što čujem

Juventusova zvijezda Kristijano Ronaldo, portugalski napadač koji je ostavio neizbrisiv trag igrajući u madridskom Realu, osvrnuo se na dane koje je proveo nastupajući za tu špansku ekipu s kojom je osvojio četiri naslova u Ligi šampiona i dva u tamošnjem prvenstvu.

"Ljudi u Španiji su se lijepo odnosili prema meni. Neću to zaboraviti. Idem uzdignute glave, moj je život otvorena knjiga. Madriđani me vole. Navijači Real Madrida znaju da sam dao sve za klub. Zaustavljaju me ljudi po ulici i govore mi da se vratim u Real, govore: 'To je tvoj dom'. Sviđa mi se to što čujem", rekao je Ronaldo, prenosi "calciomercato.com" dio njegovog intervjua za "El Pais".

Priznao je i da ne uživa u baš svemu.

"Istovremeno, ljudi su spremni da sude. Govore stvari poput: 'On ima 33, 34, 35 godina. Trebao bi u penziju.' Ali ja želim da iznenadim sve. Smatraju da ne bih trebalo imam problema, da zato što imam novaca, ne bih smio da budem tužan. Oni misle da novac rješava probleme. Čekaju da promašim jedanaesterac ili odigram loše neku važnu utakmicu. To je život, ali ja sam spreman na njega", poručio je Ronaldo.