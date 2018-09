Ronaldo je egoista, nikad ga ne bih želio u ekipi

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić nazvao je Portugalca Kristijana Ronalda egoistom.

Na ceremoniji dodjele nagrada za najbolje igrače sezone LŠ Ronaldo se nije pojavio, a najbolji fudbaler Evrope postao je Hrvat Luka Modrić.

Takvo ponašanje Ronalda je pogodilo selektora Hrvatske Zlatka Dalića koji je jednog od najboljih fudbalera svih vremena žestoko osudio.

"Nedolazak Ronalda na UEAF ceremoniju i komentari o Luki... to nije vrijedno mog komentara, već samo dokazuje šta stalno ponavljam, a to je da je Ronaldo egoista kojeg nikada ne bih volio u svojoj ekipi. On je tip igrača koji misli da nije bitno da li ćemo izgubiti, nego da li će on postići gol", rekao je Dalić.

Dalić i Modrić su na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu došli do finala, gdje su poraženi od Francuske, dok je Ronaldo sa Portugalijom ispao u osmini finala.

Upravo se Hrvatska i Portugalija sastaju u prvom "prozoru" mečeva Lige Nacija sljedeće nedjelje.

"Naš glavni cilj je Evropsko prvenstvo 2020, tako da portugalija i Liga nacija nisu bitni, čak iako izgubimo od Portugalije i Španije. Ne kažem da nećemo pokušati da pobijedimo, ali ne želim da izvršim preveliki pritisak na naš tim, jer je Euro 2020. sljedeća bitna stvar za reprezentaciju", dodao je Dalić.