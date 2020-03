Ronaldinjo i u zatvoru igra fudbal - "vrijedna" nagrada je u igri

Bivši igrač Barselone uhapšen je zbog pokušaja da uđe ilegalno u zemlju s lažnim pasošem.

Mnoge informacije dolaze iz Paragvaja, a posljednju prenosi ABC TV, koji kaže da će Brazilac nastupiti na fudbalskom turniru koji se organizuje u zatvoru.

The prisoners fight to have Ronaldinho in their team … although he will not be able to score goals https://t.co/dS61Y6JFx3 pic.twitter.com/ewAv6qThDv

— Goals News (@Goalsncom) March 13, 2020