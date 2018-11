Rodžer je kao momci iz starijih dana, ne zna kada da prestane

Marijan Vajda, trener Novaka Đokovića kaže da je ono što Rodžer Federer radi izuzetno i da ga podsjeća na tenisere iz sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Tada se, rekao je Vajda za Ubitenis, igralo do pred petu deceniju života i niko nije želio da prestane.

A šta misli o Federeru za sljedeću godinu i hoće li igrati?

"To će naravno zavisiti od njega, vjerujem da će igrati manje turnira i da će se fokusirati na Grend slemove. To što radi sa 37 je zapanjujuće. Čak i ranije nismo htjeli da prestanu, htjeli smo da nastavimo koliko god je moguće. Njukomb je igrao do 37, Konors do 41, a da ne spominjem i Rouzvola koji je išao još dalje. Rodžer je kao jedan od tih iz starijih dana, nema ideju da će morati da prestane. Osjeća se dobro iako je malo manje brz, naravno", kaže Vajda.

Novakov trener kaže da je meč u polufinalu Pariza mogao da ode na svaku od strana, ali je kao pobjedenik ipak izašao Srbin.

"Bio je meč visokog intenziteta. Rodžer je takođe imao momentum, ali mu je falilo nešto dodatno. Tu je i pet godina razlike", smatra Vajda.

Na pitanje da li bi trenirao Sašu Zvereva umjesto Ivana Lendla, Slovak kaže da se Lendl dobro snalazi.

"Može on to, Ivan je stvarno fokusiran. Rekao sam mu juče: 'Imaš jako dobrog, sjajnog momka'. Ja sam počeo da radim sa Novakom kad je bio mlad (prije 12 godina) i rekao Ivanu da ima izuzetnog mladića sa kojim radi, a on je odgovorio 'Da, da, ima tu posla'", napominje Vajda.

Upravo protiv Zvereva će Đoković igrati od 19 časova u finalu Završnog mastersa u Londonu. Jednom ga je već pobijedio na ovom turniru u drugom kolu "Gustavo Kuerten" grupe.