Rodik: Htio sam tući Đokovića u svlačionici

Penzionisani američki teniser i bivši svjetski broj 1, Endi Rodik ispričao je kako je teško igrati protiv Novaka Đokovića s kojim se jednom umalo fizički sukobio tokom njihovog kratkog perioda rivalstva.

Danas se taj odnos popravio i odlični su prijatelji.

Prije 12 godina Roddick i Đoković su igrali četvrtfinale US Opena, a Srbin je slavio 3:1. Uoči meča je Rodik napadao Đokovića da je folirant i simulator i rekao je kako je do tog susreta imao 16 povreda. Đoković je imao zbog toga poseban motiv i znao je proslaviti pobjedu pred američkim navijačima. To je toliko isprovociralo Rodika da je tražio obračun u Novakovoj svlačionici.

''Jednom sam tako upao u svlačionicu kod jednog rivala. Neću vam reći njegovo ime, samo to da se rimuje sa Šmovak Šmoković. Bilo je to jednom na US Openu. Izazvao sam ga izjavama, a onda me on razbio na terenu. Pobijedio me baš onako kako je želio i zatim je likovao. Kad je ušao u svlačionicu krenuo sam za njim. Njegov tadašnji trener Gebhrd Grič je doletio da ga zaštiti. Kad sam vidio kolika gromada od čovjeka stoji iza mene, povukao sam se. Da nisam to napravio, voz bi me pregazio'', ispričao je jednom Rodik situaciju iz tog polufinala.

Danas ima sasvim drugačiji odnos s Đokovićem.

''Neko poput Đokovića može vam učiniti život mizernim. Toliko ima dobar retern'', rekao je Rodik za Eurosport, prenio je index.hr.