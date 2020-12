Robert Levandovski najbolji fudbaler svijeta

Robert Levandovski proglašen je za najboljeg fudbalera na svijetu.

Ove godine se ne dodjeljuje "Zlatna lopta", ali je dodijeljena nagrada "Best".

FIFA je saopštila da je poljski napadač najbolji fudbaler svijeta za 2020. Godinu, prenio je b92.net.

Pobijedio je u konkurenciji Kristijana Ronalda i Lionela Mesija.

Osvojio je sve sa Bajernom ove sezone - Bundesligu, Kup i Superkup Njemačke, Ligu šampiona i Superkup Evrope.

Bio je najbolji strijelac Bundeslige, Kupa i Lige šampiona.

Blistao je i u dresu reprezentacije Poljske.

Sjajna godina za iskusnog napadača u kojoj je postigao je 55 golova na 47 utakmica.

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!

🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS