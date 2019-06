As Rendžersa na samrti nakon borbe sa opakom bolešću

Video je snimljen u bolnici "St. Andrew’s" u Erdriju, a u njemu danas 42-godišnji Holanđanin, u vidljivo lošem stanju, poziva svoje navijače da dođu na njegovu humanitarnu veče koju naziva posljednjom, a čiji će prihod ići za pomoć oboljelima od ove teške bolesti.

Prije šest godina Riksenu je dijagnostifikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), neurodegenerativni poremećaj u kojem dolazi do propadanja živčanih stanica mozga i leđne moždine i sad se hrabri Fernando bori za život, u svojoj najtežoj utakmici do sada.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU

— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) June 9, 2019