Remi u Zenici: Reprezentacija BiH prokockala 2:0 protiv Grčke

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je protiv Grčke u Zenici rezultatom 2:2 u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Izabranici Roberta Prosinečkog su od početka susreta dominirali i bilo je pitanje vremena kada će Odisejas Vlahodimos morati po loptu u svoj gol.

To se i desilo u 10. minuti susreta. Miralem Pjanić je izveo korner, dodao je do Edina Višće čiji je udarac izblokirao Zeca, ali se lopta opet odbila do krilnog napadača turskog Bašakšehira koji je šalje u mrežu kroz Zecine noge i pored nemoćnog Vlahodimosa za 1:0.

Pet minuta kasnije Zmajevi su udvostručili vodstvo. Haris Duljević je oboren na 30 metara od gola Grka. Vlahodimos je napravio veliku grešku i postavio samo jednog igrača u živi zid, a to Pjanić nije propustio kazniti. Šutirao je u svom stilu i postigao golčinu iz slobodnjaka za 2:0.

Do kraj prvog poluvremena igrači BiH su svjesno primirili tempo igre i rutinski priveli prvo poluvrijeme kraju.

Početkom drugog poluvremena Grci su prvi put ozbiljnije zaprijetili kada je Kostas Fortounis pokušao matirati Ibrahima Šehića, ali je promašio čitav gol.

Grci su smanjili u 64. minuti. Toni Šunjić je skrivio penal, a Fortunis je bio siguran sa bijele tačke i pogodio za 2:1 iako je Šehić pogodio u koju će stranu Grk šutirati.

Samo minutu kasnije muk na Bilinom Polju. Miralem Pjanić je na centru faulirao Zecu, a arbitar Deni Makeli je zvijezdi Juventusa pokazao direktan crveni karton, te su Zmajevi ostali sa deset igrača.

U 68. minuti Sead Kolašinac se iznenada našao pred golom Grka, izašao je sam na Vlahodimosa, ali golman gostiju brani njegov udarac iskosa sa lijeve strane.

Grci su u posljednjih dvadesetak minuta konstantno napadali, a bh. reprezentacija se uspješno branila sve do 85. minute kada je Dimitris Kolovos glavom uz pomoć prečke matirao Šehića za konačnih 2:2.

I do kraja meča lopta je konstantno bila pred bh. golom i izabranici Roberta Prosinečkog mogu biti sretni što su uspjeli osvojiti i jedan bod u ovom meču.

Reprezentacija BiH nakon dva kola u kvalifikacionoj grupi J ima četiri bodova, isto kao i selekcija Grčke. Lider grupe je Italije koja je danas savladala Lihtenštajn rezultatom 6:0. U trećoj utakmici grupe Finska je u gostima pobijedila Jermeniju rezultatom 2:0.