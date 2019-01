Remi Srbije i Rusije na startu SP

Rukometaši Srbije odigrali su neriješeno rezultatom 30:30 protiv Rusije u prvom kolu Svjetskog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj.

Srbija je zabilježila remi u prvom meču na prvenstvu, koji može biti veoma bitan u borbi za drugu fazu takmičenja.

Izabranici Nenada Peruničića vodili su tokom većine duela, ali na kraju nisu uspjeli da dođu do pobjede. Debitant Lazar Kukić imao je šut za pobjedu, ali mu je golman Rusa Grams nestvarno odbranio šut.

"Orlovi" su odlično počeli meč i imali prednost od tri gola već poslije prvih deset minuta, ali su nesmotrenim odlukama u odbrani sebi zakomplikovali prvo poluvrijeme.

Sudije iz Norveške su "dominirale" i poslije prvih 20 minuta Rusi su izveli čak devet sedmeraca, od čega su većinu realizovali.

Rusija je polako "topila" prednost "orlova" i u 24. minutu prvi put na utakmici došla do prednosti.

"Zbornaja" je održavala prednost u narednih pet minuta, ali je Srbija uspjela da dođe do izjednačenja tri sekunde prije kraja golom Nikolića.

Drugo poluvrijeme počelo je efikasno kako je bilo i prvo, ali je Srbija prva preuzela kontrolu.

Fantastičnom igrom i serijom golova i odličnih odbrana "orlovi" su timskom igrom došli do +4 na dvadesetak minuta do kraja duela.

"Orlovi" su igrali fantastično, što u odbrani što u napadu, ali je poslije tajm-auta Rusije ta reprezentacija zaigrala dosta ozbiljnije i očas posla došla do samo -1.

U posljednjih 15 minuta ušlo se u egalu. Srbija je vodila, ali su Rusi stizali prednost.

"Orlovi" su uspjeli na četiri minuta do kraja da dođu do ogromnih dva gola razlike, ali kao što je do tada bio slučaj Rusi se nisu predavali. Stigli su do izjednačenja i nastala je prava drama u posljednjem minutu.

Pri vođstvu Srbije povrijedio se Nemanja Zelenović koji je uz pomoć saigrača izašao sa terena, a njegovu povredu iskoristili su protivnici koji su iz kontre došli do izjednačenja. Rusija je imala napad za vođstvo, ali se Srbija sjajno odbranila i na 30 sekundi do kraja došla do napada.

Lazar Kukić, debitant koji je do tog trenutka šutirao 4/4, bio je dovoljno hrabar da preuzme odgovornost u svoje ruke.

Došao je do izgledne prilike, ali je golman Rusije nestvarnom reakcijom pokrio ugao i odbranio mu šut.

"Zbornaja" je imala osam sekundi da dođe i do pobjede, ali nije uspjela da uputi ikakav šut, te su ekipe podijelile bodove i meč je završen sa 30:30.

Najbolji akter meča bio je Timur Dibirov. Nestvarni Rus je postigao 12 golova i samo jedanput promašio udarac i zasluženo ponio epitet igrača utakmice.

Srbija svoj naredni meč igra u subotu od 20.30 protiv Francuske.