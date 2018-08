Remi Partizana za plasman u treće kolo

Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Crno-bijeli su, poslije trijumfa nad Trakaijem u prvom meču u Beogradu sa 1:0, remizirali u revanšu u Litvaniji 1:1 i ukupnim rezultatom 2:1 prošli u sljedeću rundu.

Rival ekipi Miroslava Đukića biće pobjednik dvomeča između AIK i Noršjelena.

Utakmica u Litvaniji nije dobro počela za srpskog predstavnika pošto je Trakai anulirao zaostatak iz Beograda već u devetom minutu, golom Jevgenija Osipova. Poslije kornera Litvanaca, odbrana crno-bijelih je očajno reagovala, Vladimir Stojković uspio da zaustavi prvi udarac, ali se lopta odbila pravo na nogu snažnom defanzivcu kojem nije bilo teško da je vrati u mrežu.

Partizanu je poravnanje rezultata i prolaz u narednu fazu donio Nemanja R. Miletić u 45+3. minutu. I tom golu je prethodio korner, lopta je došla na drugu stativu gdje je Miletić spretno reagovao i pod prečku savladao raspoloženog golmana Tomasa Svedkauskasa.

Vicešampion Srbije je u prvom poluvremenu imao inicijativu i u nekoliko navrata zaprijetio. Prednjačio je napadač Rikardo Gomeš, priliku je imao i Nemanja G. Miletić, ali je mreža mirovala.

Na drugoj strani, Trakai je, pored gola, samo u 31. minutu bio opasan. Tada je Čižas šutirao sa 16 metara blizu stative.

U nastavku utakmice crno-bijeli su ostali sa igračem manje. Sejduba Suma je isključen u 53. minutu, poslije starta sa leđa. Kreativni vezista je već imao žuti, ali je, uprkos tome, nespretno uklizao i dobio i drugi.

To isključenje kao da je na trenutak trglo Đukićev tim pošto je Marko Janković već u sljedećem napadu imao dobru šansu, šutirao precizno, međutim, Svedkauskas je dobro reagovao. Ispostavilo se da je to i jedina konkretna situacija pred golom litvanskog tima do kraja meča.

Crno-bijeli su se do kraja fokusirali na odbranu stečenog rezultata, Trakai je koristio brojčanu nadmoć, imao inicijativu, ali je odbrana Partizana bez mnogo problema izlazila na kraj sa svim pokušajima.