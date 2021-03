Remi Јunajteda i Milana, Ajaks i Viljareal blizu četvrtfinala

Fudbalski derbi između Mančester Јunajteda i Milana završen je neriješenim rezultatom 1:1, dok su Ajaks na svom terenu i Viljareal u gostima ostvarili pobjede i veoma su blizu plasmana u četvrtfinale Lige Evrope.

Ljubitelji fudbala su sa velikom željom iščekivali okršaj dva velikana evropskog fudbala - Mančester Јunajteda i Milana. Italijani su u prvom poluvremenu postigli dva gola, ali su oba poništena. Prvo Rafaelu Leaou, a onda i Franku Kesiju, jer je tom golu prethodilo igranje rukom. Bilo je prilika na obje strane, ali ne i golova u prvih 45 minuta.

Zato je sve bilo čisto u 50. minutu, kada Amad Dijalo dovodi engleski tim do prednosti. Imao je potom Rade Krunić lijep pokušaj glavom, ali je lopta otišla preko prečke, da bi u ne baš pretjerano zanimljivom finišu Milan uspio da dođe do povoljnog rezultata, jer je Simon Kjer u trećem minutu nadoknade "ohladio" Old Traford za konačnih 1:1.

Od Ajaksa i Јang Bojsa se mnogo više očekivalo, posebno od Švajcaraca, koji su u prethodnoj rundi izbacili Bajer iz Leverkuzena, jer su to ofanzivno orijentisane ekipe koje postižu dosta golova. U prvih 45 minuta, Ajaks je dominirao, imao nekoliko dobrih prilika da dođe do vođstva, ali je dobro branio golman švajcarskog tima Gijom Favr.

Mnogo bolji su bili "kopljanici" i u drugom poluvremenu, propustili još dvije šanse, prije nego što je Dejvi Klasen u 62. minutu postigao vodeći pogodak. Dominantniju igru, Ajaks je krunisao u finišu, kada Dušan Tadić u 82. i mladi Brajan Brobi u drugom minutu nadoknade donose velikih 3:0, tako da je Ajaks već jednom nogom u četvrtfinalu.

Na Olimpijskom stadionu u Kijevu Viljareal je dominirao i postizao golove. Viktor Cigankov i Žerson Rodrigeš su propustili lijepe prilike za Dinamo, imao je i Manu Trigeros dobru šansu za španski tim, prije nego što je Đerard Moreno asistirao Pauu Toresu za vođstvo Viljareala u 30. minutu, koji je nastavio sa odličnim izdanjima nakon izbacivanja Red Bul Salcburga, pa je u 52. minutu pogotkom Raula Albiola stigao i do 2:0.

Kada španski timovi imaju ovakvu prednost, onda znaju umješno da je sačuvaju, pa je tako bilo i ovog puta. Bez mnogo uzbuđenja u nastavku i velika prednost za Viljareal pred revanš sljedećeg četvrtka.

Vrlo zanimljivu utakmicu su odigrali Slavija i Rendžers. Češki tim je bio bolji u prvom dijelu utakmice, ali na odmor nije odnio prednost, iako je poveo već u 7. minutu. Nikolae Stančiu je bio strijelac. Potom je praški tim propustio još dvije prilike, prije nego što su Škoti poravnali, bukvalno iz prve prave prilike u 36. minutu. Rumunsko-švedska akcija za 1:1. Јanis Hadži asistira Filipu Helanderu za poravnanje.

U drugom poluvremenu tvrda igra, bez lepršavog fudbala, imali su doduše i jedni i drugi po jednu lijepu priliku, ali se rezultat više nije mijenjao.

Liga Evrope, osmina finala - prve utakmice:

18:55

Ajaks - Јang Bojs 3:0

Dinamo Kijev - Viljareal 0:2

Mančester Јunajted - Milan 1:1

Slavija Prag - Glazgov Rendžers 1:1

21:00

Roma - Šahtjor

Granada - Molde

Olimpijakos - Arsenal

Totenhem - Dinamo Zagreb