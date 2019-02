Proslavljeni fudbaler Dejan Rambo Petković je govorio o onome o čemu se godinama spekulisalo – da je morao da plati kako bi se našao među putnicima za Svjetsko prvenstvo u Francuskoj 1998. godine.

Petković je gostovao u jednoj brazilskoj emisiji kada se povela priča o njegovim igrama u domaćoj reprezentaciji. Po mnogim ocjenama su ga ljubitelji fudbala nedovoljno često viđali u dresu nacionalne selekcije, a kao posljedica toga su se mnogi zapitali zbog čega.

Mogući razlog je otkriven 21 godinu kasnije, kada je Petković objasnio šta mu je tada bilo saopšteno.

"Rekli su mi da je pet ili šest igrača već platilo. Ako platiš, ideš na šampionat. Nisu mi to rekli direktno ljudi iz Saveza, već posrednici. Tada sam to prenio predsjedniku Vitorije (kluba za koji je Rambo igrao), Paulu Karneiru i on mi je saopštio da će platiti duplo, samo da idem na Mundijal. Odbio sam to", rekao je Petković prilikom gostovanja na brazliskom “GloboEsporteu”.

Odluku je podržao i Andre Rizek, voditelj TV programa:

"Izgubio si Svjetsko prvenstvo, ali si sačuvao principe", iskren je Rizek.

Podsjetimo, “šuškalo” se da je 150.000 njemačkih maraka potraživano od igrača da bi se sigurno našao u Francuskoj. Poslije 21 godine je Petković progovorio o ovom incidentu, ali priča vjerovatno neće dobiti epilog.

Predsjednik tadašnjeg Fudbalskog saveza Jugoslavije Miljan Miljanić je preminuo, kao i generalni sekretar Branko Bulatović, te Slobodan Santrač, tadašnji selektor reprezentacije, piše Blic Sport.