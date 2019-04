Real Madrid prvi učesnik Fajnal fora Evrolige

Madriđani su se bolje otvorili meč, stekli osam poena viška (12:4). Sredinom druge četvrtine Panatinaikos se vratio i poveo.

Nakon toga vodila se velika borba do finiša kad je aktuelni šampion Evrope uspio da prelomi otpor domaćih. Real je imao totalnu dominaciju u skoku i više raspoloženih igrača u finišu, pa je zasluženo prošao dalje i braniće titulu u Vitoriji.

Sergeant Swat 👋 AKA @waltertavares22 doing what he does best ❌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/trwTKk0Rkr

— EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2019