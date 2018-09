Real deklasirao Romu, Lion šokirao "Građane"

Real Madrid je pobjedom nad Romom 3:0 krenuo u odbranu titule šampiona Evrope, a iznenađenje je napravio Olimpik Lion koji je na gostovanju savladao Siti.

Madriđani su dominirali protiv Rome. Prijetili su u prvih 45.minuta Bejl, Benzema, a na kraju su do gola došli iz slobodnog udarca. Isko je sjajno izveo udarac u 45.minuti i donio prednost.

Prvu šansu gosti su imali u 49.minuti kada je Under šutirao a Navas odbranio. Odmah zatim Bejl je pogodio prečku i kao da je najavilo njegov gol u 58.minuti. Sjajan pas Luke Modrića u prostor i Velšanin je pobjegao odbrani te postigao gol. Bila je to 12 asistencija reprezentativca Hrvatske za Bejla tokom saradnje u Realu.

Za kraj još jedna majstorija i to novajlije Marijana. On je postigao prvi gol u Ligi šampiona i to tako što je skinuo “paučinu” sa ivice šesnaesterca.

Olimpik Lion je na krilima Fekira došao do velike pobjede u Mančesteru. On je prvo asistirao Korneu za vođstvo, a zatim je svojim golom u 43.minuti povećao na 2:0. Siti je smanjio preko Silve na 1:2 i krenuo je u finišu po izjednačenje a istakao se u tim trenucima Lopes .

Juventus je i bez Kristijana Ronalda koji je dobio prvi crveni karton u Ligi šampona došao do bodova na Mestalji. Italijani su do pobjede došli sa bijele tačke a dva puta je siguran izvođač bio Miralem Pjanić.

Bajern je bio siguran na gostovanju protiv Benfike. Mrežu Portugalaca “načeo” je Robert Levandovski u 10. minuti a onda je sve nade domaćih srušio Sančes u 55.minuti koji je pokazao dio svog kvaliteta.

Francuska veza je presudila Jang Bojsu. Pol Pogba je odigrao odličan meč protiv švajcarskog tima . Dva gola je dao reprezentativac Francuske a učinak je upotpunio njegov zemljak Antoni Marsijal.

Sjajnim preokretom CSKA je došao do boda u Plzenju. Viktorija je vodila 2:0 na poluvremenu, ali su Moskovljani u drugom dijelu uspjeli doći do neriješenog rezultata.

REZULTATI 1.KOLO:

Grupa E

Benfika – Bajern 0:2(0:1)

Ajaks – AEK 3:0(0:0)

Grupa F

Šahtjor – Hofenhajm 2:2 (1:2)

Mančester Siti – Olimpik 1:2(0:2)

Grupa G

Real Madrid – Roma 3:0(1:0)

Viktorija – CSKA 2:2(2:0)

Grupa H

Valensija – Juventus 0:2 (0:1)

Jang Bojs – Mančester Junajted 0:3(0:2)