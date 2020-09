Reakcija Ivaniševića sve govori: Evo šta je Đokovićev trener uradio kad je Novak pogodio sudiju!

Iako njegov potez nije imao ozbiljne posljedice, Srbin je izbačen sa turnira. Sudije su ovaj put strogo poštovale pravila i eliminacija je bila neizbježna.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se može vidjeti reakcija Novakovog trenera Gorana Ivaniševića. Hrvat je bodrio Đokovića iz boksa tokom meča, a u momentu kada se incident dogodio u njegovom pogledu moglo se vidjeti da je potpuno svjestan šta Novaka čeka. Kao da je odmah znao da je gotovo...

Pogledajte reakciju Ivaniševića:

#Ivanisevic knows that #Novak killed his tournament chances in that one moment#USOpen #Djokovic https://t.co/42aAyjlTDP pic.twitter.com/DMpJkWZ8WW

— Feroz Khan (@zoomnclick) September 6, 2020