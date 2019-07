Dva maskirana razbojnika željela su ga opljačkati, no iz automobila je izletio Sead Kolašinac i nasrnuo na napadače koji su imali noževe.

Detalji o mjestu napada nisu poznati još uvijek.

Ozil's car got attacked and Kolasinac was there defending him. Astonishing scenes! pic.twitter.com/Nep2CoP1J8

