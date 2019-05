Raspisana potjernica za Novakom Đokovićem

Đoković je prilikom treninga sa "medicinkom" razbio pod u tererani, pa se kroz šalu zapitao da li je njegov nastup upitan dok se ne završi istraga.

Od Rolan Garosa je stigao odgovor u vidu potjernice:

"Da li ste vidjeli ovog čovjeka?

Ime: Novak Đoković

Posljednji put viđen: Teren Filip Šatrije

Traži se zbog: Pravljenja nereda u teretani Rolan Garosa

Molimo da odgovorite kako vidite ovu osobu"

Have you seen this man? 🧐

Name: Novak Djokovic

Last seen: Court Philippe-Chatrier

Wanted for: Making a mess of the Roland-Garros gym

Please reply if you have seen this person 🚨 @DjokerNole | #RG19 pic.twitter.com/TBKm38rajB

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2019