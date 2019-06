Rame uz rame Ronaldu i Mesiju: DUŠAN TADIĆ uvršten u idealni tim Lige šampiona!

Tehnička komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) izabrala je 20 igrača u idealni tim sezone u najelitnijem klupskom takmičenju, a na spisku se našao i srpski fudbaler koji je sa holandskim timom došao do polufinala Lige šampiona.

Pored Tadića u idealnom timu su još četvorica fudbalera Ajaksa – Matijas de Liht, Hakim Ziješ, Frenki de Jong i David Neres.

U najboljem timu najviše je fudbalera novog šampiona Liverpula, čak šestorica, Alison Beker, Virdžil van Dajk, Trent Aleksander-Arnold, Endi Robertson, Žoržinjo Vajnaldum i Sadio Mane.

🌠 #UCL Squad of the Season 2018/19 🌠

UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... 🙌 pic.twitter.com/OTCmSlp8KF

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 2, 2019