Rakitić zbog protesta na aerodormu morao kući pješke

Hrvatska i Vels su u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo remizirali u Kardifu rezultatom 1:1, a nakon meča igrači su redovnim letovima otišli nazad u svoje klubove.

Rakitić je sletio na aerodrom El Prat, no tamo su ga dočekali demonstranti od kojih je odmah pobjegao.

Podsjetimo, demonstranti su se u velikom broju okupili na aerodromu i saobraćajnice koje vode ka tom dijelu Barselone su bile zagušene.

Ivan Rakitic leaving Barcelona airport on foot (!) as protesters cause disruption on roads, trains and metro https://t.co/cgSm5JUUtv

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) October 14, 2019