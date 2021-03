Rakić ukrotio brazilsku zvijer: Santosa u penziju poslao razornim udarcima

"Spremao sam se za ovu borbu mnogo naporno. Nije bilo šansi da je izgubim. Plan je bio da održavam distancu, da ga dohvatim dugim udarcima. Znali smo da je Tijago čekić, tako da je ideja bila da ga držim podalje od sebe", rekao je nakon borbe Rakić, koji je nastupio pod zastavom Srbije.

Rakić je tako stigao do 14. pobjede u karijeri, druge uzastopne, dok je Santosu to bio treći vezani poraz i čini se da je njegova UFC karijera okončana s obzirom da ima 37 godina.

