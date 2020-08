Rakić bolji od Smita: Srpski UFC borac "uništio" legendu MMA

Tako bi barem trebalo da bude, jer petoplasirani borac na ovoj listi izazivača, Entoni Smit, nije mogao ni na koji način da parir sjajnom srpskom borcu.

U svojoj prvoj glavnoj UFC borbi do sada, Rakić je izgledao najbolje u dosadašnjoj karijeri.

Rakić, koji je za ovu borbu po prvi put u karijeri odabrao da predstavlja Srbiju, a ne Austriju, od samog početka krenuo je sa dobro osmišljenom taktikom.

Prvi dio bili su niski udarci po koljenima (lou kikovi), kojih je već u prvom minutu "ispalio" šest ka protivniku, da bi nedugo nakon toga spojio dva, zahvaljujući kojima Smit završava na podu.

And that's THAT. 🇷🇸 @Rakic_UFC sweeps the judges scores at #UFCVegas8. pic.twitter.com/IxJPFSRZjb

