Raikonen: Nisam ja odlučio da odem iz Ferarija 

Ferari je u utorak saopštio da neće produžiti ugovor sa Raikonenom, a Finca će u ekipi zameniti 20-godišnji Šarl Lekler.

Na konferenciji za novinare uoči nedjeljne trke Formule 1 za Veliku nagradu Singapura, Raikonen je nevoljno pričao o odlasku iz Ferarija.

"To se dogodilo. Nije do mene i to nije moja odluka. Takav je ishod. Makar imamo ishod", rekao je Raikonen, posljednji vozač koji je doneo Ferariju titulu, 2007. godine.

On će u naredne dvije godine voziti za Zauber, u ekipi u kojoj je počeo karijeru. Upitan da li je srećan što će preći u manju ekipu, on je odgovorio pitanjem: "Zašto da ne". "Zato što želim da idem. Zašto to komplikujete", rekao je Raikonen.

On će sljedeće sezone kao 39-godišnjak biti najstariji vozač u šampionatu, a upitan da li i dalje ima strast za trkanjem, uprkos godinama, on je kamenim licem odgovorio: "Ne, nemam". Raikonena su iz Ferarija prije dvije nedjelje obavjestili o odluci, a on je zatim kontaktirao ljude iz Zaubera.

"Poznajem te ljude odavno. Sigurno da je tu velika šansa", rekao je Raikonen i dodao da bi to mogao biti njegov posljednji ugovor.

On je trenutno treći u generalnom plasmanu, iza vodećeg Luisa Hamiltona iz Mercedesa i klupskog kolege Sebastijana Fetela.

"Prestaću da se trkam kada osjetim da je vrijeme za to", naveo je Raikonen.