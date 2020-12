"Rafa mi je rekao - Baš me briga za krov, pobijediću Novaka"

Karlos Moja, bivši broj jedan na svjetskoj listi i trener Rafaela Nadala, otkrio je šta mu je teniser sa Majorke rekao uoči finala Rolan Garosa.

Nadal je u oktobru po 13. put osvojio grend slem turnir u Bulonjskoj šumi, a protivnik u duelu za titulu bio mu je Novak Đoković.

Rafa je neočekivano lagano stigao do trijumfa, dobivši usput početni set bez izgubljenog gema, a poznato je da su supervizori i sudija odlučili da se zbog lošeg vremena susret igra sa zatvorenim krovom.

Mnogi su vjerovali da će to dati prednost Novaku Đokoviću, ali ispostavilo se da je bilo sasvim drugačije.

Rafa je odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri, a Moja otkriva šta mu je svjetski broj dva rekao po saznanju da će se igrati u takvim uslovima.

"Kad su došli da nam kažu da će se finale igrati pod krovom, pitali smo se kako da to saopštimo Rafi. Petnaest minuta prije početka meča, Fransisko Rođ mu je rekao za odluku. Rafin odgovor je bio: 'Baš me briga, to ne mijenja ništa, pobijediću u ovom meču", otkrio je Moja.

Moja kaže da je i sam bio iznenađen odgovorom velikog šampiona.

"Rafa mi nikad prije nije rekao tako nešto uoči meča. Znao je da ne može da podbaci. On je tako skroman dečko. Ne radi se tu o aroganciji, to je bio čist osjećaj samopouzdanja, sigurnosti", zaključio je Moja.

(B92.net)