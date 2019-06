Radojičić: Borac će uvijek imati podršku

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da je grad uvijek bio i da će biti uz Rukometni klub (RK) Borac, te naglasio da je interes grada da ovaj klub osvoji prvenstvo BiH i učestvuje na međunarodnoj sceni.



Radojičić je na konferenciji za novinare nakon posjete klubu naglasio da su rebalansom budžeta usvojenom u maju već povećana sredstva za RK Borac za oko 50 hiljada maraka, te dodao da sada treba razgovarati o narednoj sezoni, koja će iziskivati dodatne troškove zbog učešća ovog kluba na međunarodnoj sceni.

Radojičić je čestitao "Borcu" na rezultatima koje je postigao u prethodnoj sezoni, te naveo da je od uprave zatraženo da sačini kalkulaciju troškova za narednu sezonu, kako bi vidjeli šta je to potrebno kako bi grad Banjaluka mogao da pomogne.

On je rekao da je namjera Gradske uprave da se naredne godine gradi još sportskih dvorana, te istakao da je već bilo riječi o izgradnji dvorana u naseljima Starčevica i Lauš, koje ne bi bile samo za školske potrebe, već i za potrebe klubova i ukoliko bi to bilo realizovano u naredne dvije do tri godine to bi za banjalučke sportiste i klubove bilo izvanredno, jer bi se kapacitet dvorana udvostručio.

Prema njegovim riječima, koliko je za Banjaluku važno učešće kako Borca tako i drugih klubova u evropskim takmičenjima, pokazuje i to da je zabilježeno sve veće interesovanje gledalaca koji prate te sportske događaje.

Direktor RK Borac Vladimir Branković rekao je da je sa Radojičićem i njegovim zamjenikom Srđanom Amidžićem razgovarano o prethodnoj sezoni, ali i planovima ovog kluba u vezi sa narednim takmičenjima.

Predsjednik Upravnog odbora RK Borac Saša Kondić rekao je da je uprava kluba odlučila da Borac učestvuje u EHF kupu, jer bi, kako je naglasio, bila velika šteta i za grad i za klub da ne učestvuje u ovom prestižnom takmičenju, bez obzira što će to iziskivati dodatne troškove.

On je izrazio nadu da će saradnja kluba sa Gradskom upravom biti podignuta na viši nivo, te zahvalio gradu za podršku.

Govoreći o igračkom kadru, Kondić je rekao da će tri igrača napustiti klub, dok su svi ostali izrazili želju da ostanu i pregovori sa njima su u završnoj fazi.

Kada je riječ o pojačanjima, on je naveo da su ona vezana za budžet kluba u narednoj sezoni, te naveo da je procijenjeno da bi klubu u narednoj sezoni za takmičenje u prvenstvu i Kupu BiH, te učešću u evropskom takmičenju bilo potrebno oko milion KM.

Prema njegovim riječima, cilj Borca u narednoj sezoni je dupla kruna-osvajanje prvenstva i Kupa BiH.

Zamjenik gradonačelnika Banjaluke Srđan Amidžić rekao je da je važno da RK Borac učestvuje u evropskim takmičenjima, jer je to dobro ne samo za promociju grada Banjaluka i Srpske, već je to način da se djeca privuku da se bave sportom.

Rukometaši Borca su u prethodnoj sezoni osvojili Kup BiH, drugo mjesto u šampionatu BiH, te su dogurali do četvrtfinala "Čelendž kupa".