Radnik isključio VAR da bi napunio telefon

Utakmica između Al-Nassra i Al-Fateha izazvala je brojne kontroverze budući da je VAR imao tehničke probleme zbog bizarne greške.

Jedan od radnika na terenu isključio je VAR uređaj kako bi umjesto njega napunio svoj telefon.

Al-Nassr je na kraju pobijedio u ovoj važnoj ligaškoj utakmici zahvaljujući pogotku Firasa Al-Buraikana iz 49. minute.

🇸🇦 In a Saudi League match between Al-Nassr and Al-Fateh, VAR wasn’t working for some strange reason...

Turns out that one of workers at the stadium had unplugged the VAR device so that he could charge his phone instead 📱😂 pic.twitter.com/vpR96HtD0f

— ODDSbible (@ODDSbible) October 8, 2019