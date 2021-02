Radivojević: Hemija unutar tima je donijela rezultate

Uspjeh Igokee u FIBA ligi šampiona odjeknuo je i u region. Tako je plasman u TOP 16 fazu bio objavljen u gotovo svim medijima a RTS je napravio i intervju sa Vukom Radivojevićem oko tog uspjeha.

Nakon kvalifikacija , uspješno su prošli tešku grupu a zatim dobili još težu.

- Nismo imali sreće ni prvi put jer smo otišli na Kluž u kvalifikacijama, pa smo dobili ubjedljivo najjaču grupu, pa onda kada je grupa podijeljena na četiri tima nama su došli Turk Telekom i Hapoel, koji su među ekipama sa najvećim budžetima i pretendentima za osvajanje titule. Sada smo dobili dva jaka španska kluba, bivše šampione Tenerife (2017) i San Pablo Burgos (2020), koji su trenutno na trećem i petom mjestu u španskoj ACB ligi i vrlo su ozbiljni. Idemo u svaku utakmicu bez opterećenja, želimo da se nadigravamo i ne plašimo se nikoga. Nemamo nikakve ni želje ni ciljeve, ne stavljamo pred momke nikakav pritisak i verujem da je to naša prednost- jasan je generalni menadžer Igokee.

Kako je Radivojević nekoliko puta istakao iskustvo iz debitantske sezone u najkvalitetnijem takmičenju pod ingerencijom FIBA više je nego pozitivno.

- Mi smo stvarno prezadovoljni. FIBA-ina Liga šampiona ima preozbiljnu organizaciju, i ljudi su toliko posvećeni takmičenju i klubovima. Ove godine pokušavaju da izađu maksimalno svima. Vidi se predanost. Izdvojio bih tu direktora lige Dejana Lekića, kojeg smo upoznali na kvalifikacijama u Bugarskoj prvi put, koji nam je sve objasnio sve oko takmičenja i sa svojim saradnicima puno pomogao”, ističe Vuk, koji je objasnio i kakva je u svemu finansijska reperkusija na klub.

- Što se tiče finansija, one pokrivaju neki dio troškova što je mnogo jače nego recimo Evrokup. Ali se ipak od tog novca ne mogu pokriti baš svi troškovi”.

Igokea odlično igra i ABA ligu. Prvi put od istorijske sezone 2012/13 tim trenera Dragana Bajića je u takvoj situaciji i pred takvom šansom.

- Iskreno, nismo se nadali da će biti ovako dobro. Kao što sam već rekao, nismo stavljali pritisak i velike ciljeve. Željeli smo da napravimo dobar tim i nastavimo kontinuitet igranja u ABA ligi, ali i da se dobro predstavimo u Evropi. Mislim da su momci prije svega pokazali da su postali ozbiljan tim, da su napravili atmosferu. To smo uspjeli svi zajedno i mislim da je to najveći plus i da zbog toga i dolaze svi rezultati. Najljepše od svega ove sezone je što stvarno uživamo u svakoj utakmici i igrama ekipe. Ne pravimo velike planove za budućnost. Čekamo da vidimo šta će nam sve ova sezona doneti, a kao što je naš trener Bajić jednom prilikom izjavio – mislim da još nismo pokazali sve što imamo-istakao je nekadašnji reprezentativac i član tima Srbije iz 2007. godine.

Ono što je gotovo sve koji prate košarku iznenadilo je ponašanje Igokee na tržištu. Klub iz Aleksandrovca je na doveo sve ono što mu je trebalo, pogodivši i sa domaćim i sa stranim igračima.Pristup za ”domaće” bio je da se dovedu dobri, igrači uloge koji su već dugi niz godina adaptirani igranje u ABA ligi – Edin Atić, Stefan Fundić, Marko Jošilo, Nikola Jovanović i Stefan Pot. Uz trojicu provjernih i dokazanih Amerikanaca (Voler, Klemons i Karmajkl) i dva ”djeteta” kluba, ekipa je bila ”skockana”.

-To je rezultat prije svega dobrog rada svih nas kao tima, i sa trenerom i sa stručnim štabom. Mi smo cijelo leto radili posvećeno maksimalno, počev od tog skautiranja. Na prvom mestu smo gledali karakter igrača, odnosno ljudske sposobnosti, pa onda tek igračke, i mislim da nam je to i donijelo uspeh”, priča Radivojević pred analizu sastava koji blista na oba fronta- Prezadovoljni smo što ove sezone naša dva mlada igrača koja su odrasla u klubu, Darko Talić i Dalibor Ilić, imaju lijepe uloge i sada su ravnopravni nosioci igre, a tek će biti. U tom smjeru klub i želi da ide, i to nam je zaista najveći uspjeh, naglašava on.

U Igokei ističu da su pažljivo izabrali igrače iz ABA lige kao i Amerikance.

- Uz njih, uklopili smo i Amerikance Klemonsa i Karmajkla. Džeki već osam-devet sezona igra u Evropi i on željom i borbenošću kao najstariji podiže nivo, daje tu energiju na svakoj utakmici i treningu. Entoni je slična priča. Doveden je kao najveće pojačanje i od njega smo iskreno imali najveća očekivanja. Imao je velikih problema sa koronom i svim što uz to ide, i mislim da još uvijek nije na svojih 100% mogućnosti i mislim da može mnogo više. Grej je bio iznuđeno rješenje nakon povrede Volera, priča Vuk, koji je ipak kao ključ zapaženih rezultata istako – ”hemiju” u ekipi.

Ima i mišljenja, i na njemu zasnovanih komentara da je najbolji igrač Igokee – novac. Pa koliki je onda budžet kluba u poređenju sa konkrencijom, nameće se kao logično pitanje.

- Što se tiče budžeta, mislim da nismo ni na 20% u odnosu na ove ekipe što su prošle u Top16 Lige šampiona, dok smo u ABA ligi možda neki peti ili šesti, ali razumećete da ne mogu da govorim o ciframa-rekao je Radivojević.