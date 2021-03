Prva liga Srpske: Sedam mečeva danas, derbi sutra u Prijedoru

Sedam utakmica 18. kola Prve lige Republike Srpske na programu je danas, dok je veliki derbi za prvo mjesto između Rudara i Zvijezde 09, koji će biti odigran u Prijedoru, ostavljen za sutra.



Bez obzira na derbi, biće vrlo zanimljivih dvoboja i u današnjem programu.

Leotar i Sloboda iz Novog Grada za protivnike imaju timove iz donjeg dijela tabele. Trebinjci gostuju u Prnjavoru kod Ljubića, dok Sloboda čeka Sutjesku iz Foče. U slučaju pobjede, Leotar bi mogao da izbije na drugo mjesto tabele, barem do sutrašnjeg derbija.

Banjalučki Željezničar, koji je odlično startovao ovog proljeća i zabilježio dvije pobjede, gostuje u Istočnom Sarajevu kod Slavije, koja je u dva kola uzela samo bod.

Zanimljiv okršaj se očekuje u Gradiški, gdje Kozara u duelu timova iz sredine tabele dočekuje zvorničku Drinu, dok će Podrinje u Јanji pokušati da iznenadi vrlo dobar sastav Tekstilca iz Dervente, te dođe do važnih bodova u borbi za opstanak, s obzirom da su ubjedljivo posljednji na tabeli.

U komšijskom okršaju, u Doboju igraju Sloga i Modriča. Dobojlije su u prva dva kola proljeća osvojili četiri boda, odigravši neriješeno sa Zvijezdom 09 u gostima, dok su Modričani doživjeli dva poraza.

Konačno, u Brčkom će domaće Јedinstvo ugostiti Borac iz Kozarske Dubice i ,takođe, tražiti vrijedne bodove u pokušaju da pobjegnu od dna tabele. Brčaci su uzeli tri boda u dva kola, iznenadivši Tekstilac na svom terenu, dok Dubičani osvojili samo bod u ova dva kola, otkako je prvenstvo nastavljeno.

Naravno, svi će željno čekati sutrašnji dvoboj dva vjerovatno najkvalitetnija tima u ligi.

Rudar je na otvaranju proljećnog dijela prvenstva poražen u Prijedoru od Željezničara, da bi potom slavio u Foči, dok je Zvijezda 09 najprije slavili protiv Kozare u gostima, potom su ispali u četvrtfinalu Kupa BiH od Klisa, a onda i bili iznenađeni od strane dobojske Sloge, koja im je "zakinula" dva boda na domaćem terenu.

Ove sezone su već dva puta odmjerali snage. Prvo na početku sezone, kada je Rudar slavio kao gost sa 1:0, pogotkom Mileta Kovačevića, da bi se Zvijezda revanširala u osmini finala Kupa BiH, kada je nakon 0:0 u regularnom dijelu utakmice, slavila nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca sa 4:3.

Do sada su se, računajući i taj Kup meč, u Prijedoru sastali četiri puta. Dva meča su završena neriješeno, jednom je slavio semberski tim, a jednom Rudar i to u prvom njihovom okršaju, u martu 2017. godine sa ubjedljivih 5:0. To kaže tradicija, a šta će biti sutra, sačekajmo i vidjećemo.

Prva liga Republike Srpske, 18. kolo - subota:

14:30 Kozara - Drina

Ljubić - Leotar

Sloboda (NG) - Sutjeska

Podrinje - Tekstilac

Slavija - Željezničar

Sloga - Modriča

15:00 Јedinstvo - Borac (KD)

Nedjelja:

14:30 Rudar - Zvijedza 09

Tabela: Rudar Prijedor 35, Zvijezda 09 32, Leotar 30, Sloboda /Novi Grad/ 29, Tekstilac 27, Željezničar /Banjaluka/ 26, Modriča 24, Kozara i Sloga /Doboj/ po 23, Drina 22, Borac /Kozarska Dubica/ i Slavija po 20, Ljubić 19, Јedinstvo /Brčko/ 14, Sutjeska /Foča/ 13 i Podrinje /Јanja/ devet bodova.