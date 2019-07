Proslavljeni kajakaš Zlatan Ibrahimbegović stigao u Banjaluku

Sa mladim kajakašima iz Australije, na Svjetsko prvenstvo doputovao je i Zlatan Ibrahimbegović, proslavljeni banjalučki kajakaš koji je, danas, jedan od trenera u reprezentaciji Australije. Uvijek se kaže, obraduje, kada se vrati na svoj Vrbas, sa kojeg se vinuo u svjetsku sportsku orbitu.

"Osjećam se na rijeci Vrbas kao riba u vodi. Mislim da je to izuzetno relaksirajuće za mene, jer nažalost u Australiji nemam priliku da se bavim kajakom na ovako lijepoj rijeci kao što je Vrbas. Za mene je to praznik, jer Vrbas je uvijek bio dio mene i ja sam bio dio Vrbasa", kaže Zlatan Ibrahimbegović.

Ibrahimbegović je već šest decenija u ovom sportu. Svojevremeno je bio jedan od najboljih kajakaša bivše Jugoslavije, višestruki šampion države i učesnik najvećih svjetskih takmičenja. Nastupio je i na Olimpijskim igrama, 1972. godine u Minehnu, i do danas je jedini banjalučki kajakaš kojem to pošlo za veslom.

"To vam je vrhunac karijere, to je san svakog sportiste da učestvuje na Olimpijskim igrama. Meni se to ostvarilo. Prije toga sam učestvovao na pet, šest Svjetskih prvenstava i puno međunarodnih takmičenja. Postizao sam dobre rezultate i bio sam visoko rangiran. Olimpijske igre su u to vrijeme bile kruna u mojoj karijeri", kaže Ibrahimbegović.

Ibrahimbegović ne krije, da i danas, s pažnjom prati sva dešavanja u Kajak kanu klubu “Vrbas”. Hvali rad i neke nove klince koji su nastavili tradiciju, a koja u Banjaluci traje već više od sedamdeset godina. Na riječi hvale, Nikola Stanković, prvi operativac kajak kanu kluba Vrbas, ne ostaje dužan. Kaže, da je brojnim generacijama banjalučkih kajakaša, Ibrahimebgović bio sportski uzor, i da je njegovo ime neraskidivo povezano sa klubom.

"Kroz našu istoriju i kroz sve što se spominje u klubu ime Zlatana Ibrahimbegovića je vezano direktno za klub i mislim da bez Zlaje nema kluba i da bez kluba nema Zlaje i to je ono što mi svi u Banjaluci znamo, koji pratimo sport. Svi su nekada sigurno čuli za Zlatana Ibrahimbegovića. Sad kada vi radite nešto što je on nekada započeo ili radio, a vi nastavili sigurno itekako znači svima nama, kada Zlaja o tome priča pozitivno i kada nas hvali. Daje nam dodatni vjetar u leđa da se još više trudimo", kaže Stanković.

Zlatan Ibrahimbegović, svojevremeno je čak sedam puta uzastopno biran među najbolje sportiste tadašnje Bosanske Krajine, a 1971.proglašen je za najboljeg. Ibrahimebgović je i danas aktivan u sportu, i kaže, da su rijetki oni dani, kada se ne bavi nekom sportskom aktivnošću.