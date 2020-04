Prosinečki blizu povratka u Azerbejdžan

Bivši trener Crvene zvezde Robert Prosinečki mogao bi uskoro da se vrati selektorskom poslu i ponovo preuzme selekciju Azerbejdžana.

Popularni Žuti već je sjedio na klupi Azera i to u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. Mundijal u Rusiji dvije godine kasnije. Prosinečki trenutno vodi turski Kajzeri, a čelnici Fudbalskog saveza Azerbejdžana spremni su da sačekaju završetak Superlige i onda započnu pregovore.

S druge strane, i Robi je zainteresovan za saradnju, pogotovo ako se ima u vidu činjenica da je ugovorom vezan za klub iz Anadolije do ovog ljeta i da se Kajzeri nalazi na posljednjem mjestu na tabeli, sa malim šansama da izbori opstanak. Ako dođe do dogovora on bi se treći put oprobao kao selektor, jer je osim Azerbejdžana vodio i BiH.