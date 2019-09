Prosinečki: Bilo je logično da Vranješ ne dolazi u reprezentaciju

Selektor Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki je dao intervju za Al Džaziru Balkans u kojem je istakao razloge zbog kojih je promijenio odluku, ali i govorio o promjenama koje planira da uradi u reprezentaciji.

Prosinečki je govorio i o komentaru Zvezdana Misimovića da je sve oko ostavke bilo” cirkus”

"Poslije Jermenije sam iz moralnih razloga podnio ostavku. Ipak, poslije nekih razgovora i sjednice Izvršnog odbora FSBiH, na kojoj se dosta toga analiziralo, uvidjeli smo da šanse i dalje postoje i odlučio sam ostanem do kraja. Komentara će uvijek biti. Sa Misimovićem sam razgovarao poslije toga, svako ima svoje mišljenje i neću ulaziti u to. Desilo se što se desilo", rekao je Prosinečki.

U kvalifikacijama BIH je primila čak 11 golova

"Ne možemo kriviti samo odbranu. Kad se cijeli tim bori, od prvog do posljednjeg, onda se primi manje golova. Vidjelo se to u Ligi nacija. Ali, svejedno, taj defanzivni dio moramo poboljšati jer je bilo puno kikseva. Moguće je da će biti i nekih novih fudbalera. Cilje je vratiti dobru atmosferu i ispraviti greške", rekao je selektor BIH.

On je pohvalio mladog Gojaka za nastupe u ranijim mečevima. Najavio je nova imena u selekciji. U medijima se spominju Dilaver, Hajrović, pa i Vranješ.

"Dilaver još nije dobio ni pasoš, ni papire. Ja to ne mogu rješavati, nije moje da se time bavim, ali već sam rekao da nam je interesantan igrač. Begović nije branio, ali sada ako se nametne u Karabagu, otvorena su mu vrata reprezentacije. Hajrović isto tako, ako bude nastavio s kvalitetnim igrama u Dinamu, i on će isto biti u reprezentaciji. Velika se fama stvorila oko Vranješa. Kad ga nisam zvao, pisalo se da sam ga otjerao i rekao da on više neće biti u reprezentaciji. Ne, on se sam otpisao svojim ponašanjem, pa čak i neigranjem. Poslije svega bilo je logično da ne dolazi u reprezentaciju", rekao je Prosinečki.

