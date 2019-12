Na "World Wide Webu" oglasio se jedan "zaljubljenik u košarku", Italijan Mateo, koji je odlučio da podijeli fotografiju iz vlastite arhive i nakon nakon divnog sastava poželi svima sretan Božić.

Život piše nevjerovatne priče: Pronašao staru sliku s Dončićem, pa objasnio koliko je "propao"

I nije to bilo kakva fotografija već uspomena na turnir iz 2012. godine. Dvadesetogodišnji Mateo igrao je na turniru protiv Luke Dončića, tu je i zajednička fotografija.

"Zdravo, ja sam 20-godišnji dječak Mateo Garzia. Kad sam pregledavao stare uspomene na Facebooku, našao sam fotografiju iz 2012. godine. Siguran sam da ćete odmah prepoznati visokog momka u bijelom dresu. O da, to je Luka Dončić. Bili smo na međunarodnom turniru u Ostiji, imali smo 13 godina. Ja sam onaj u crvenom dresu. Da zna, izgledam kao njegov sin. Luka je postigao 54 poena u finalu, mada je imao i 20 asistencija po meču. On je bio proglašen za MVP turnira, a ja za najboljeg strijelca. Njegova Olimpija je osvojila turnir. Nakon sedam godina htio sam da vidim gdje smo to sada on i ja", napisao je Mateo, pa nastavio:

"Luka Dončić: zlato na Evropskom prvenstvu, Evroliga, tri naslova Španije, NBA ruki godine, igra za Dalas Maverickse i prosječno ubaci 29,3 poena, 9,6 skokova i 9 asistencija po utakmici. Njegov postotak ubačaja je 48 odsto, potpisao je 50 miliona vrijedan ugovor, ima 3.5 miliona pratilaca na Instargramu i još uvijek je skroman tip".

Onda je opisao svoje "uspjehe".

"Poziv u regionalni tim, MVP turnira Livor, igram za mladu reprezentaciju Alvisa u Veneciji u Seriji D i prosječno ubacim 10 poena uz 0 skokova po utakmici jer sam, kao što se vidi na slici, "visok". Ne dobijam platu, platio sam 50 dolara za ljekarski pregled, imam par patika Džordan koje sam platio 160 dolara. Imam 732 pratilaca na Instagramu i još uvijek sam skroman tip".

Onda je sve oduševio konačnom porukom.

"Bez obzira na to, nakon sedam godina me ova fotografija još uvijek nasmije. S jedne strane 'mali dječak' koji sanja o tome da postane košarkaš, s druge strane 'div' koji je već pobjednik. Velika mi je čast suprostaviti se onome koji već piše i nastaviće da piše ogromnu stranicu u istoriji sport. Sretan Božić", napisao je na kraju.

(sportsport.ba)