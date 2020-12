Procurio novi snimak iz Pariza: Turski fudbaleri brutalno vrijeđali arbitre

Utakmica Lige šampiona između PSŽ-a i Bašakšehira u Parizu prekinuta je u prvom poluvremenu zbog rasističkog ispada četvrtog sudije Sebastijana Kolteskua. Rumunski sudija našao se u centru nezapamćenog skandala.

Naime, pomoćni trener turskog tima Pjer Vebo dobio je crveni karton u 16. minutu, a sudija Koltesku je u razgovoru sa glavnim arbitrom za opis Veba koristio riječ "crnac". Na društvenim mrežama pojavio se audio snimak konverzacije.

"Onaj crni tamo. Idi provjeri koje taj. Onaj crnac, nemoguće se ponaša" rekao je četvrti sudija, otkrili su rumunski novinari.

Najbolji igrač turskog tima Demba Ba čuo je razgovor sudija i potpuno izgubio kontrolu. Bivši napadač Čelsija divaljao je po terenu:

"Zašto si ga nazvao 'crnac'. Nikada ne kažem 'ovaj bijelac', uvijak kažeš 'ovaj dečko' Slušaj me! Zašto kada spominješ crnca, moraš da kažeš 'ovaj crnac".

Međutim, danas se pojavio audio snimak na kome se čuje kako neko iz tabora turskog šampiona vrijeđa rumunske arbitre, i to na strašan način:

It remains to be seen what Webo heard and why he addressed Coltescu directly. Did he hear the 'voice' of Sovre or did Coltescu also use the word 'black'? Unanswered so far. But the voice the whole world has heard doesn't belong to him. https://t.co/cZAvzbMkzb

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020