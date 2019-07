Priznanje UEFA fondacije za turnir "Fudbal frends"

UEFA fondacija za djecu odala je priznanje turniru "Fudbal frends" u Foči za 15 godina postojanja i uspješnog promovisanja pozitivnih vrijednosti kroz najvažniju sporednu stvar na svijetu.

Vladimir Borković, direktor međunarodne organizacije "Strit fudbal vorld", koja je partner UEFA i FIFA, uručio je predsjedniku Asocijacije "Fudbal frends" Zoranu Avramoviću plaketu UEFA fondacije za djecu.

""Fudbal frends" je mnogo više od fudbala, to je socijalna dimenzija sporta, ono što čini njegovu esenciju, a to je da se mladi upoznaju, da se druže, da ostaju prijatelji. Ko pobijedi, on je šampion, ali oni koji nastave da žive u šampionskom stilu oni pobjeđuju u životu", rekao je Borković.

On je naveo da zbog promovisanja takvih vrijednosti UEFA i FIFA podržavaju turnir u Foči već 15 godina.

"Nije riječ samo o pobjedama, nego i o formiranju mladih šampiona, koji stvaraju našu budućnost", poručio je Borković.

U Foči je od 25. do 28. jula održan 15. "Fudbal frends" na kojem su učestvovali igrači do 17 godina iz 10 klubova i osam zemalja Evrope.

Utakmice "Fudbal frendsa" igrale su se zavničnim loptama evropske Lige šampiona, koje su stigle direktno iz UEFA.

Osim zvanične, u Foču su kao poklon UEFA fondacije za djecu, stigle i lopte veselih boja, kojima je obradovana publika na Gradskom stadionu.