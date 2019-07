Pripreme na Zlatiboru u punom jeku 

Po dolasku na Zlatibor iskusni defanzivac odmah je prionuo na rad sa prvotimcima Borca. Trener Branislav Krunić nametnuo je žestok ritam za 90 minuta treninga, ali je Marko Jovanović dobro izdržao napore. Došao je u dobroj formi, jer u prethodnom periodu nije odmarao. Radio je individualno sa Andrejom Milutinovićem, jednim od najboljih stručnjaka u Evropi. Pregovori između Borca i Jovanovića trajali su mjesec dana, a bivši fudbaler Partizana srećan je što se završilo njegovim dolaskom u banjalučki klub.

"Prepoznao sma da uprava želi novi Borac, da žele dobru sezonu i novi projekat. Predstavili su mi ambicije i, kako je vrijeme prolazilo, bili su veoma uporni, što mi je svakako imponovalo. Na kraju je presudilo što je ovo Borac i Banjaluka, a to je Srbija i meni je to veoma bitno. U klubu žele da se bore za najviše ciljeve, vjerujem da ćemo to moći, kao što sam nekad radio u Partizanu," rekao je Jovanović.

Trebaće mi vremena da se upoznam sa ekipom kaže Jovanović i dodaje da je došao u pravom trenutku, jer ima dovoljno vremena do početka prvenstva.

Prvi čovjek Borca Vico Zeljković zadovoljan je poslije dolaska kvalitetnog pojačanja. Zeljković je najavio dolazak još dva fudbalera, u napadu i odbrani. Borac će pratiti tržište pa ako nam se ukaže prilika dodatno ćemo se pojačati kaže prvi čovjek kluba iz Platonove. Poručio je da je veliki dio posla oko vraćanja dugova urađen, te da bi Borac mogao da se riješi tih repova i prije roka od 60 dana, koji su sebi zacrtali.

"Na tom polju uradili smo više od pola posla, tako bi mogli da završimo sve prije roka i da u prvenstvo uđemo bez dugovanja. Ostao bi samo poreski dug, koji ćemo rješavati zajedno sa nadležnim organima, odnosno institucijama," rekao je Zeljković.

Kapiten Stojan Vranješ zadovoljan je dosadašnjim radom na Zlatiboru. Najteži posao je iza nas, prošlo je suvo trčanje i sada radimo sa loptom, kaže Vranješ.

Najbitnije je da nema povrijeđenih igrača, a Borac će nove provjere imati u srijedu, kada igra protiv Spartaka i Napretka iz Kruševca.

"Očekujem da se dobro uigramo i da spremni dočekamo prvo kolo na Grbavici. Rezultat trenutno nije u prvom planu, ali naravno da volimo da pobjeđujemo. Želimo što bolje da se spremimo i upoznamo, došlo je nekoliko novih igrača i mora se sve to ukomponovati, kako bi bili cjelina spremna za sve izazove Premijer lige," izjavio je Vranješ.

Borac nastavlja sa napornim radom na Zlatiboru gdje će ostati sve do 7. jula.