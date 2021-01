Preporod srpskog rukometa zaintrigirao i Hrvate

Sjajni rezultati rukometaša Srbije protiv Francuske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo privukli su pažnju u komšiluku.

Neposredno nakon raspada bivše države Јugoslavije, Srbija je predvođena sjajnim imenima poput Peruničića, Škrbića, Јovanovića i Matića bila rukometna velesila sa nekoliko medelja, protiv koje Hrvatska nije znala za pobjedu do Svjetskog prvenstva u Tunisu 2005.

Hrvati su doživjeli nekoliko teških i bolnih poraza od Srbije, ali se u međuvremenu situacija poputno preokrenula. Hrvatska je postala svjetski i olimpijski šampion, dok je srpski rukomet postepeno propadao pa nema medalju sa velikih takmičenja od 2012. godine kada su stigli do evropskog srebra kao domaćini turnira.

Srbija je bila katasrofalna na nekoliko posljednjih takmičanja, a prije tačno godinu dana je doživjela sva tri poraza u grupnoj fazi EP. U međuvremenu, "orlovi" nisu uspjeli ni da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo koje počinje za dva dana u Egiptu.

Međutim, stvari su krenule sa mrtve tačke prije nekoliko mjeseci dolaskom španskog stručnjaka Tonija Đerone na mjesto selektora.

Odmah su stigli i rezultati u mečevima sa jednom od najboljih selekcija svijeta Francuskom – pobjeda i remi.

To je zaintrigiralo Hrvate, pa se sportski portal Indeks bavio promjenama u srpskom rukometu.

Srpski rukometni savez je godinama lutao, selektori su se mijenjali iz takmičenja u takmičenje, ali pravog rezultata nije bilo. Što je čudno, jer Srbija ima nekoliko izuzetnih pojedinaca koji igraju u najjačim evropskim klubovima. Nedostajao im je timski duh, navodi se u tekstu na Indeksu.

Dolazak na klupu španskog trenera Tonija Đerone razbudio je srpski rukomet u samo dvije utakmice.

U kvalifikacijama za EURO 2022. Srbija je u prvom kolu u Zrenjaninu pobijedila moćnu Francusku, a zatim je u revanšu najjača rukometna sila kod kuće jedva izvukla bod. Srbi su na poluvremenu druge utakmice imali tri gola prednosti.

Od bezvoljne i nezainteresovane ekipe, Đerona je u svega nekoliko dana stvorio borbeni tim koji ima cilj i koji gine za svaku loptu. Kako je i sam rekao, odbrana i timski duh bili su ključ protiv Francuza.

"Pokazali smo da sjajnom odbranom možemo ostvariti dobar rezultat protiv svake reprezentacije na svijetu. U napadu smo imali pad dobrih trenutaka, ali odbrana je bila ključ. Cupara na golu, važan sedmerac Milosavljeva. Ne želim izdvajati nijednog igrača, jedino je važan timski duh. Ko god da se nalazio na terenu, bilo 50 minuta ili je tu samo zbog jedne lopte, mora dati sve od sebe. Kad je tako, onda je moj posao lakši. Odigrali smo odlične dvije utakmice protiv super ekipe koja će igrati na SP-u u Egiptu. Siguran samo da ćemo napraviti nešto veliko", kazao je Đerona.

Godinama je učio rukomet u Barseloni

Đerona je tipičan primjer španske trenerske škole. Punih 15 godina radio je u Barseloni. Trenirao je mlade selekcije, rezervnu ekipu, a četiri godine je bio prvi pomoćnik Ćesku Esparu i može se pohvaliti da u kolekciji ima titulu klupskog prvaka Evrope 2005. Kasnije je trenirao reprezentaciju Tunisa s kojom je ostvario odlične rezultate, a prije nego što je sjeo na klupu Srbije vodio je francuski Šartre.

Španac pronašao izgubljenu hemiju u reprezentaciji Srbije

Đerona je odmah po preuzimanju Srbije odlučio da promijeniti klimu u reprezentaciji. Vujin, Zelenović, Nenadić, braća Ilić, nominalno možda najzvučnija imena, iz privatnih i zdravstvenih razloga odbili su pozive. Đerona nije očajavao. U ekipu je vratio neke bivše reprezentativce, pozvao je nekoliko talentovanih klinaca poput 19-godišnjeg srednjeg spoljnog Јovice Nikolića iz Vojvodine i što je najvažnije, stvorio je hemiju u ekipi.

Nešto što godinama fali srpskom reprezentativnom rukometu. Јedan od povratnika u reprezentaciju, šef obrane Ilija Abutović, nahvalio je Đeronu.

"Јoš sam pod utiskom svega što smo napravili protiv Francuske u ove dvije utakmice. Ovaj bod je kao kuća. Da nam je neko rekao da ćemo uzeti tri boda Francuzima, ne bih mu povjerovao. Đerona je stvorio zdravu, super ekipu. Toni radi sjajan posao. To je to, klasična španska škola. Sve je u detaljima. Imamo odlične golmane, a sad imamo i super odbranu. Kod odbrane je najvažnija želja, a kad tu dodaš i malo znanja, onda to ispadne jako dobro. Kad osjetiš sigurnost, kad vidiš taj naboj i atmosferu, onda se događaju ovakve stvari", rekao je lijevi bek Levena.

Pod Šeronom Srbija je napravila veliki korak prema plasmanu na Evropsko prvenstvo i postala najveća rukometna priča u periodu uoči Svjetskog prvenstva koje počinje u srijedu i na kojem Srbi neće učestvovati, zaključuje Indeks.