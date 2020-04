Nekadašnji igrač i trener francuskog fudbalskog kluba Sent Etjen Rober Erban umro je u 81. godini, javila je agencija "Frans pres".

Erban je prošle nedjelje hospitalizovan zbog problema sa srcem i plućima i njegova smrt nema veze sa korona virusom.

Cijelu igračku karijeru proveo je u Sent Etjenu, za koji je igrao više od 400 utakmica, a potom je po završetku odmah postao trener tog kluba.

Trener Sent Etjena bio je ukupno 14 godina, prvo od 1972. do 1983. i potom od 1987. do 1990.

Uveo je jedinstven pristup fudbalu koji je klub doveo do najvećeg uspjeha u istoriji, odnosno finala tada Kupa evropskih šampiona 1976. godine.