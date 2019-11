Premijer liga BiH: Borac savladao Radnik

Šesti trijumf u nizu, a peti uzastopni u Premijer ligi fudbaleri Borca upisali su u derbiju kola protiv Radnika.



Drugi put ove sezone Banjalučani su savladali rivala iz Bijeljine za veliko slavlje domaćih navijača. Pogled na tabelu izgleda sjajno, Borac je drugi sa četiri boda zaostatka za liderom Sarajevom, a nalazi se u najboljoj formi.

Poslije niza promašenih prilika u prvom poluvremenu, na startu drugog domaći dolaze do prednosti poslije autogola Simonovića. Utakmicu je riješio, ko drugi, nego kapiten Stojan Vranješ. Iznudio je penal, a zatim postigao gol sa bijele tačke i sada dijeli prvo mjesto na listi strijelaca sa Ubiparipom i Kripićem koji su na koti 10.

"Imali smo nekoliko prilika u prvom poluvremenu i sitnice su nas dijelile od gola. Dogovorili smo se da u istom ritmu nastavimo poslije pauze, poslije dobrog prodora Marka Mirića postigli smo pogodak, a kasnije smo iz kontre došli do drugog. Drago mi je što su dvije srpske ekipe odigrale ovako kvalitetnu utakmicu, znali smo da je Radnik čvrst tim i da neće biti lako doći do pobjede što se obistinilo. Dobili smo pet utakmica zaredom, ponovo nismo primili gol i to je dobra stvar. Napravili smo izmjene, od prvog minuta igrali su Mirić i Volkov što znači da Borac ima potrebnu širinu. Liga je zanimljiva, velika je gužva u vrhu, a evidentno je da su Borac i Velež podigli kvalitet takmičenja", rekao je trener Borca Branislav Krunić.

Vidno nezadovoljan poslije utakmice bio je trener Radnika Mladen Žižović. Bijeljinci su bili defanzivni sve do prvog gola kada su pokušali da preuzmu inicijativu. Nekoliko puta su zaprijetili, ali bezuspješno. Borac je ponovo sačuvao mrežu, Lučić je nesvladan 450 minuta.

Gosti su negodovali nakon dosuđenog penala za Borac, igrači su željeli da napuste teren, ali ih je razuvjerio stručni štab.

"Mislim da smo nakon stidljive igre u prvom dijelu, preuzeli inicijativu i potpuno dominirali nekih 25 minuta. Imali smo pet, šest situacija za gol, nismo ih iskoristili i za time žalim. Ponosan sam na svoju ekipu, predviđali su nam borbu za opstanak, a opet smo u vrhu Premijer lige", rekao je Žižović.

U vrhu tabele stvorila se velika gužva. Prvu i šestu ekipu dijeli samo osam bodova tako da će trka za šampiona i mjesta u Evropi biti zanimljivija nego ikad. 15. kolo nije kompletirano jer je odgođena utakmica Željezničar – Čelik.

Narednog vikenda Borac gostuje pretposljednjoj Mladosti, a u Bijeljinu dolazi Sarajevo.