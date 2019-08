Predstavio se kao brat teniserke i napravio račun od 40.000 dolara 

Ali još jedan problem joj se nagomilao na ostale probleme. Prema pisanju "WSVN Miami", 24-godišnjak Solomon Šlomo Azari uhapšen je u luksuznom hotelu/apartmanu u kompleksu gdje Bušar živi.

Azari, koji je platio kauciju, će biti osuđen zbog organizovane prevare od 20.000 dolara, lažne upotrebe identifikacije i zbog posjedovanja kokaina prilikom njegovog hapšenja.

Ovaj prevarant je živio dva mjeseca na račun Bušar, jeo je i pio na krovu ovog luksuznog hotela, a napravio je račun od 42.000 dolara tokom tog perioda, Judžini je tada bila u Evropi gdje je učestvovala na Vimbldonu i Rolan Garosu!On je uspio da prevari osoblje tog hotela tvrdeći da je brat ove lijepe teniserke.

Prema pisanju portala, Bušar se susrela par puta sa ovim tipom, i u nekoliko navrata je viđena sa Solomonom u hotelskom baru.

Ali kako javlja "FOX NEWS", njoj su pokazali sliku kriminalca, a ona je pod zakletvom izjavila da nikad nije srela tog čoveka i da on nije imao ovlašćenje da koristi njen račun.

Hotel nije sumnjao na prevaru sve dok menadžer ove teniserke nije uložio žalbu na visok trošak od 29.000 dolara do 30. jula! Ubrzo je pokrenuta istraga u hotelu, ali u međuvremenu još 13.000 dolara je naplaćeno na račun Bušar.

Azari je uhvaćen u ned,elju kada je sa dvojicom prijatelja otišao u restoran tog hotela!

Eugenie Bouchard billed £35,000 on room service at Miami hotel after scammer PRETENDS to be her brother https://t.co/Vue11git6S pic.twitter.com/eiapG91FyF

— usatodaypost (@usatodaypost2) 21. kolovoza 2019.